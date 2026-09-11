Wartawan di Banten Panjatkan Doa untuk Keselamatan 5 Jurnalis

banten.jpnn.com, SERANG - Pokja Wartawan Harian dan Elektrolit Provinsi Banten kompak memanjatkan doa untuk keselamatan lima jurnalis yang hilang kontak di sekitar Perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Doa bersama tersebut dipanjatkan para insan pers dari berbagai media baik lokal maupun nasional yang digelar di sekretariat wartawan beralamat di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Turut Hadir dalam doa bersama, di antaranya Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektrolit Provinsi Banten Deni Saprowi, Asda III Rina Dwiyanti, dan Kepala Diskominfo Beni Ismail.

Saprowi mengatakan doa bersama secara khusus dipanjatkan untuk lima jurnalis serta tiga kru kapal yang sampai saat ini belum ditemukan.

"Sambil diiringi doa yang terus dipanjatkan, kami berharap mereka bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat," ucap Saprowi kepada JPNN Banten, Jumat (11/9).

Dia berharap kepada keluarga kelima jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi ujian dari Allah SWT.

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"Mudah-mudahan kelima rekan kami bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing," ujarnya.

Asda III Provinsi Banten Rina Dwiyanti menabahkan pihaknya turut prihatin atas musibah yang menimpa rombongan jurnalis.