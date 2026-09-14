Larung Kerbau, Ikhtiar Warga Carita untuk Keselamatan Rombongan Jurnalis

banten.jpnn.com, SERANG - Warga Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menggelar tradisi Larung Kerbau di tengah laut sekitar Perairan Selat Sunda.

Ritual tradisional tersebut digelar sebagai bentuk ikhtiar untuk memanjatkan doa bagi delapan orang rombongan jurnalis yang hilang di Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Prosesi doa bersama dipimpin langsung Ustaz Si'in yang merupakan tokoh masyarakat setempat di Kecamatan Carita.

Ritual tersebut diawali dengan doa bersama di atas kapal nelayan sebagai sarannya sudah disiapkan satu ekor kerbau utuh yang dibungkus menggunakan kain kuning untuk dilarung ke laut.

Prosesi ritual Larung Kerbau digelar bertepatan dengan hari ketujuh pencarian rombongan jurnalis.

Menurut Ustaz Si'in, prosesi Larung Kerbau menjadi bentuk ikhtiar masyarakat di tengah musibah yang menimpa delapan orang.

"Kami kaitkan dengan musibah ini, semoga keluarga-keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran," ucap Si'in, Senin (14/9).

"Akan tetapi, sekali lagi kami meminta kepada Allah SWT semoga mereka segera ditemukan," sambung dia.