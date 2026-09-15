Operasi SAR Lima Jurnalis Diperpanjang Tiga Hari

banten.jpnn.com, SERANG - Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Keputusan tersebut disepakati setelah menggelar rapat koordinasi serta evaluasi dengan berbagai pihak terkait.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan perpanjangan waktu dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 setelah tujuh hari operasi pencarian dilakukan.

"Dapat diperpanjang atas beberapa sebab satu, di antaranya permintaan pihak keluarga bisa juga pemerintah daerah setempat," ucap Andra, Senin (14/9).

Menurut Andra, operasi pencarian terhadap lima jurnalis serta tiga kru kapal dapat diperpanjang selama tiga hari ke depan berdasarkan sejumlah pertimbangan.

"Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memohon serta meminta kepada Basarnas serta dukungan dari Polda Banten untuk kiranya dapat melanjutkan operasi pencarian," ujarnya.

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Keputusan diperpanjangnya waktu operasi pencarian, kata Andra, berdasarkan hasil dialog dengan para keluarga korban.

"Usulan perpanjangan waktu datang dari hasil kami berdiskusi dengan pihak keluarga," kata dia.