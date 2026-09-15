5 Pejabat Utama di Polda Banten Dimutasi, Berikut Daftarnya

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama.

Sertijab tersebut digelar di Lapangan Upacara Mapolda Banten, Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Selasa (15/9).

Upacara dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Hengki, tutur dihadiri dalam acara Wakapolda Brigjen Iwan Saktiadi, dan sejumlah pejabat utama.

Kegiatan sertijab terhadap perwira menengah Polda Banten tersebut menyusul tiga surat mutasi dalam telegram kapolri tertanggal 30 Agustus 2026.

Berdasarkan telegram kapolri terdapat lima pejabat utama yang dimutasi, antara lain irwasda Polda Banten dari Kombes Iwan Sanjaya berganti kepada Kombes Wika Hardianto.

Karo SDM Polda Banten dari Kombes Ari Wibowo berganti kepada Kombes Hemam Wahyudi.

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Dirreskrimsus Polda Banten dari Kombes Yudhis Wibisana berganti kepada Kombes Dian Setyawan.

Dirreskriumum Polda Banten dari Kombes Diayan Setyawan berganti kepada AKBP Herfio Zaki.