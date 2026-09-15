Basarnas Mengalami Kendala dalam Operasi SAR Rombongan Jurnalis

banten.jpnn.com, SERANG - Tim SAR gabungan mengalami sejumlah kendala saat mencari keberadaan rombongan jurnalis yang hilang kontak di sekitar Perairan Selat Sunda.

Kendala tersebut terungkap setelah tujuh hari operasi pencarian yang dilakukan Tim SAR gabungan dilaksanakan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten Al Amrad mengatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat operasi pencarian berlangsung.

"Kami sudah mengevaluasi dari hari pertama sampai ketujuh operasi pencarian mengenai kendala yang terjadi," ucap Al Amrad, Senin (14/9).

Menurut Al Amrad, operasi pencarian tetap memperhitungkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Dia membeberkan operasi pencarian hari pertama sampai kedua terkendala dengan kondisi Gunung Anak Krakatau.

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"Kemudian operasi pencarian pada hari ketiga sampai dengan keenam terkendala kabut," ujarnya.

Meskipun pencarian terkendala cuaca, kata Al Amrad, operasi SAR tetap dilakukan dengan upaya maksimal.