Warga Indramayu Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Mal Ramayana Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Pria berinisial KH (26), warga Indramayu ditemukan tewas mengenaskan di area parkiran diduga terjatuh dari lantai empat Mal Ramayana, Kota Serang.

Insiden merenggut nyawa korban tersebut terjadi pada Rabu (16/9) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolsek Serang AKP Yoga Tama mengatakan korban datang ke Mal Ramayana bersama delapan orang temannya untuk menuju satu tempat.

"Sesampainya di lokasi, korban bersama teman-temannya diduga mengonsumsi minuman beralkohol," ucap AKP Yoga, Rabu (16/9).

Keberadaan korban bersama teman-temannya di mal tersebut bertujuan mendatangi tempat hiburan malam (THM).

Setelah mendatangi tempat yang dimaksud, kata Yoga, keberadaan korban sempat terpisah dengan teman-temannya.

"Kemudian dilakukan pencarian di area lantai bawah, teman-teman korban mendapatkan informasi adanya seseorang yang terjatuh di area parkiran," ujarnya.

"Setelah dicek, orang yang terjatuh tersebut diketahui merupakan korban," sambungnya.