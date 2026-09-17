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Sambil Menangis, Keluarga Jurnalis Hilang Memohon Pencarian Diperpanjang

Jumat, 18 September 2026 – 00:09 WIB
Sambil Menangis, Keluarga Jurnalis Hilang Memohon Pencarian Diperpanjang - JPNN.com Banten
Keluarga jurnalis hilang kontak di Perairan Selat Sunda memohon agar operasi pencarian terhadap delapan orang diperpanjang kembali, Kamis (17/9). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, PANDEGLANG - Keluarga jurnalis hilang kontak di Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau memohon agar operasi pencarian terhadap delapan orang diperpanjang kembali.

Permintaan tersebut disampaikan langsung istri jurnalis Muhamad Bagus Khoirunnas, Desi Ratnasari saat rapat evaluasi di Posko SAR Nasional, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

Sambil menangis, Desi memohon agar operasi SAR diperpanjang kembali setelah sepuluh hari pencarian terhadap suaminya dilaksanakan.

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Desi mengatakan masih ada beberapa titik krusial yang belum terjangkau dari penyisiran tim SAR gabungan.

"Saya memohon proses pencarian ini dapat diperpanjang serta lebih dimaksimalkan," ucap Desi kepada JPNN Banten, Kamis (17/9).

Dia meyakini suaminya bersama tujuh orang rombongan jurnalis yang lain dapat ditemukan bila proses pencarian diperpanjang.

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"Pencarian sebelumnya sudah sangat maksimal, tetapi izin mungkin ada beberapa pulau yang belum tersentuh," kata dia.

"Kami dari pihak keluarga sangat berharap serta meyakini mereka pasti bisa ditemukan," sambungnya.

Keluarga jurnalis hilang di Perairan Selat Sunda meminta pencarian diperpanjang kembali.
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TAGS   gunung anak krakatau selat sunda jurnalis hilang jurnalis

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