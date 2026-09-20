Polisi Sebut Sinyal Ponsel Jurnalis Hilang Sempat Terdeteksi Sekitar Lampung

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten melakukan pengecekan telepon seluler (ponsel) rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pengecekan dilakukan berdasarkan nomor telepon milik delapan orang yang terdiri dari lima jurnalis serta tiga kru kapal.

Kabid Humas Polda Banten Maruli Ahiles Hutapea mengatakan satu nomor telepon terdeteksi tepatnya pada hari pertama rombongan jurnalis hilang kontak.

Menurutnya, satu nomor yang terdeteksi merupakan milik jurnalis bernama Firman Daus.

"Nomor tersebut milik Abang Daus, satu di antara lima jurnalis yang berada di dalam kapal," ucap Kombes Maruli kepada JPNN Banten seusai operasi pencarian resmi dihentikan.

"Nomor telepon yang dimaksud menggunakan kartu Telkomsel dengan perangkat iPhone 14," sambungnya.

Dia menjelaskan nomor milik Firman Daus terdeteksi jaringan base transceiver station (BTS) di Rajabasa, Kabupaten Lampung tepatnya sekitar Pulau Sebesi.

"Jangkauan BTS di Pulau Sebesi kurang lebih tiga kilometer. Setelah itu, perangkat tersebut tidak aktif kembali sampai saat ini" tuturnya. (mcr34/jpnn)