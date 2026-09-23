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Bocah Perempuan di Lebak Tewas Seusai Tercebur Sumur Sedalam 12 Meter

Rabu, 23 September 2026 – 15:41 WIB
Bocah Perempuan di Lebak Tewas Seusai Tercebur Sumur Sedalam 12 Meter - JPNN.com Banten
Proses evakuasi bocah perempuan tujuh tahun yang tercebur sumur sedalam belasan meter di Kabupaten Lebak. Foto: Dokumentasi Basarnas Banten

banten.jpnn.com, LEBAK - Alisya Habatillah, bocah perempuan berusia 7 tahun asal Kampung Kebun Cau, Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, tercebur ke dalam sumur.

Komandan Tim Basarnas Banten Ruddy mengatakan peristiwa terceburnya bocah perempuan ke dalam sumur terjadi pada Selasa (22/9) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Kami langsung menerjunkan sembilan personel dibantu BPBD Kabupaten Lebak, Polsek Cibadak, Koramil Rangkasbitung, dan beberapa unsur lain," ucap Ruddy, Selasa (23/9).

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Ruddy menjelaskan kronologi bermula saat korban hendak mengambil tas yang berada di atas sumur dengan kondisi tertutup papan.

"Diduga papan kayu yang berada di atas sumur sudah rapuh tidak mampu menahan beban membuat korban terjatuh ke dalam sumur," ujarnya.

Dia mengungkapkan kondisi medan menjadi perhatian utama demi mempertimbangkan keselamatan personel yang terlibat.

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"Kami langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat, setelah kondisi dinilai memungkinkan tim langsung melaksanakan evakuasi menggunakan teknik pengangkatan," ungkap dia.

Dia menuturkan korban dievakuasi dari dalam sumur sekitar pukul 20.15 WIB dengan  kondisi telah meninggal dunia.

Kronologi bocah perempuan tujuh tahun meninggal dunia usai tercebur sumur sedalam belasan meter.
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TAGS   lebak bocah tercebur sumur basarnas

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