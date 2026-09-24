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Kru Kapal Pembawa Rombongan Jurnalis Ditemukan di Pulau Enggano

Kamis, 24 September 2026 – 01:56 WIB
Kru Kapal Pembawa Rombongan Jurnalis Ditemukan di Pulau Enggano - JPNN.com Banten
Polda Banten memastikan jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di Perairan Bengkulu, Pulau Enggano merupakan Surakman (60) kru Kapal Arupadhatu 1 pembawa rombongan jurnalis. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten memastikan jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di Perairan Bengkulu, Pulau Enggano, merupakan Surakman (60), kru Kapal Arupadhatu 1 pembawa rombongan jurnalis.

Proses identifikasi jenazah tersebut memiliki kecocokan dengan kru kapal yang hilang di Perairan Selat Sunda saat membawa jurnalis meliputi Gunung Anak Krakatau.

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan identifikasi dilakukan Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polri didukung dengan antemortem pihak keluarga korban Kapal Arupadhatu 1.

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"Setelah menerima informasi adanya penemuan jenazah di Pulau Enggano, kami langsung berkomunikasi dengan Polda Bengkulu," ucap Irjen Hengki, Rabu (23/9). 

"Koordinasi dilakukan untuk proses identifikasi jenazah agar dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban Kapal Arupadhatu 1," sambungnya.

Hengki menjelaskan pencocokan diambil dari data primer mulai dari sidik jari, gigi, dan DNA dari keluarga korban dengan jenazah di Pulau Enggano.

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"Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan DVI Biddokkes Polri bahwa jenazah pria tanpa identitas tersebut teridentifikasi SU (Sukarman) sebagai kru Kapal Arupadhatu 1," ujarnya.

Dia mengungkapkan hasil identifikasi menjadi bagian penting dari upaya pencarian terhadap rombongan jurnalis.

Kru Kapal Arupadhatu 1 pembawa rombongan jurnalis hilang di Perairan Selat Sunda ditemukan.
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TAGS   gunung anak krakatau jurnalis hilang Pulau Enggano Bengkulu Kapal Arupadhatu 1 jurnalis selat sunda Polda Banten

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