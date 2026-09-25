Berkat Inovasi Transaksi Keuangan Daerah, Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD

banten.jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Prestasi membanggakan diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) kategori terbaik Se-Jawa Bali kepada Pemkab Tangerang.

‎Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima langsung penghargaan yang disaksikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/09/26).

‎Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih tersebut dan berharap penghargaan tersebut dapat memberikan dorong semangat untuk terus meningkatkan transformasi layanan digital keuangan yang lebih cepat, efektif dan efisien serta transparan.

‎"Alhamdulillah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kategori terbaik Se-Jawa Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

Maeysal pun mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Bapenda dan OPD lainnya atas sinergi dan kolaborasi yang telah dijalankan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan menyukseskan program digitalisasi transaksi keuangan daerah yang lebih cepat, efektif, efisien dan transparan‎

‎"Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini," ujarnya