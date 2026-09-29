Gubernur Banten Serap Aspirasi Nelayan Lewat Tasyakuran Laut di Pandeglang

banten.jpnn.com, SERANG - Ratusan perahu nelayan ikut memeriahkan Tasyakuran Laut di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.

Tradisi turun-temurun leluhur para nelayan tersebut digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidamukti, Senin (28/9).

Gubernur Banten Andra Soni hadir secara langsung dalam tasyakuran laut di Sidamukti sekaligus untuk menyerap aspirasi para nelayan di Pandeglang.

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Menurut Andra, tasyakuran laut yang digelar warga pesisir Sidamukti bukan sekadar wujud syukur melainkan upaya dalam merawat kearifan lokal sekaligus mempererat tali silaturahmi.

"Kegiatan tasyakuran laut menjadi ajang silaturahmi yang sangat baik bagi masyarakat," ucap Andra.

Dia mengungkapkan banyak aspirasi yang disampaikan secara langsung para nelayan di acara tasyakuran laut.

"Tadi juga ada aspirasi terkait perbaikan dermaga serta penanganan terkait pendangkalan muara," ujarnya.

Selain menyerah aspirasi, kata Andra, pihaknya juga menyiapkan berbagai bantuan untuk mendukung produktivitas nelayan.