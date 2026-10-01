Dokter Spesialis Ungkap Tanda Anak Bermasalah dengan Kesehatan, Orang Tua Wajib Tahu

banten.jpnn.com, SERANG - Dokter Spesialis Eka Hospital Cilegon dr Dito Desdwoanto membeberkan tanda-tanda anak mengalami gangguan kesehatan.

Menurut Dito, kemampuan orang tua mengenali tanda bahaya dalam masalah kesehatan pada anak menjadi bagian penting untuk mendapatkan pertolongan tepat waktu.

"Anak dapat mengalami berbagai kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan segera," ucap Dito kepada JPNN Banten, Rabu (30/9).

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Ciri-ciri anak mengalami masalah kesehatan, kata Dito, gejala awal terlihat dari keluhan sakit perut, muntah, kembung, dan tampak lebih rewel.

"Beberapa kondisi tersebut dapat berkembang menjadi kegawatdaruratan yang membutuhkan pemeriksaan hingga tindakan medis," ujar dokter spesialis bedah anak tersebut.

Dia mengungkapkan kondisi kegawatdaruratan berpotensi membutuhkan tindakan bedah atau penanganan rumah sakit untuk mencegah komplikasi.

"Akan tetapi, gejalanya dapat berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Kondisi awalnya tampak ringan dapat berkembang bila tidak segera ditangani," katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada orang tua agar mengetahui tanda-tanda anak yang sedang mengalami masalah kesehatan.