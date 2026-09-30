Sekda Banten Lantik 16 Pejabat Fungsional

banten.jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi melantik belasan pejabat fungsional untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Pelantikan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan pada Selasa (29/9).

Deden mengatakan pelantikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus mengisi kekosongan jabatan.

Selain melantik pejabat fungsional, kata Deden, pihaknya turut mengangkat lima calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Kami telah melaksanakan pelantikan jabatan fungsional sekaligus mengangkat CPNS menjadi PNS," ucap Dede, Rabu (30/9).

Deden menjelaskan jabatan fungsional tersebut ditempatkan di beberapa OPD, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Badan Penanggulangan Bencana (Daerah), dan Inspektorat.

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"Mereka mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi," ujarnya.

Deden berharap para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat menunjukkan dedikasinya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di Tanah Jawara.