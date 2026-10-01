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Kapolri Jenderal Suyudi Dekat dengan Para Kiai

Jumat, 02 Oktober 2026 – 02:22 WIB
Kapolri Jenderal Suyudi Dekat dengan Para Kiai - JPNN.com Banten
Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Kapolri dan Wakapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana, Negara, Jakarta, Kamis (1/10/206). (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman)

banten.jpnn.com, SERANG - Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Andra, amanah baru bagi mantan kapolda Banten tersebut diharapkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas terutama dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Kami ucapkan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto semoga senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam bertugas," ucap Andra kepada JPNN Banten, Kamis (1/10).

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"Beliau merupakan mantan kapolda Banten yang juga kami anggap sebagai bagian dari masyarakat Banten," sambungnya.

Dia mengungkapkan mengenal sosok Jenderal Suyudi sejak menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

Sosok Jenderal Suyudi, kata Andra, merupakan figur pemimpin yang gemar turun ke bawah, merangkul ulama, dan aktif merajut silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat.

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"Jadi, yang paling saya ingat, beliau begitu dekat dengan para kiai serta rutin bersilaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten, instansi vertikal, dan masyarakat luas," ujarnya.

"Beliau sosok yang tegas, tetapi tetap humanis. Ketegasan beliau sangat dirasakan satu, di antaranya menjaga stabilitas maupun keamanan iklim investasi," imbuh dia.

Gubernur Banten Andra Soni ungkap sosok Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat bertugas di Tanah Jawara.
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TAGS   Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo gubernur banten tanah jawara Andra soni Jenderal Suyudi Ario Seto kiai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

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