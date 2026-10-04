7,2 Juta Warga Banten Sudah Melakukan Cek Kesehatan Gratis

banten.jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menggencarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Data terbaru masyarakat yang sudah memanfaatkan program prioritas tersebut mencapai 7,2 juta orang.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan manfaat dari program CKG dapat dirasakan langsung masyarakat terutama untuk mendeteksi kesehatan sejak dini.

"Alhamdulillah, program Cek Kesehatan Gratis sangat diminati masyarakat Banten," ucap Andra Soni belum lama ini di Kota Serang.

Andra menjelaskan CKG hadir di delapan kabupaten atau kota di Provinsi Banten untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

"Seperti di Kota Serang capaian dari program CKG telah mencapai 56 persen atau setara 419 ribu warga yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

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Dia membeberkan berbagai layanan tersedia dalam program CKG, di antaranya pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan paru-paru.

"CKG penting sebagai upaya menuju hidup sehat, kami berharap masyarakat makin peduli dengan kondisi kesehatannya masing-masing," ungkap dia.