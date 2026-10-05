Personel Polda Banten Siap Beri Dukungan Penuh kepada Kapolda Irjen Hendra

banten.jpnn.com, SERANG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melantik Irjen Hendra Kurniawan menjadi kapolda Banten menggantikan Irjen Hengki.

Pelantikan tersebut digelar di Mabes Polri, Jakarta pada Sabtu (3/10) malam setelah satu hari Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 diteken.

Irjen Hendra sebelum menjabat sebagai kapolda Banten mengemban tugas widyaiswara kepolisian utama tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.

Setelah dilantik Jenderal Suyudi Ario Seto, Irjen Hendra yang merupakan lulusan Akademik Kepolisian (Akpol) 1996 tersebut sudah resmi memimpin pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Banten.

Sementara untuk Irjen Hengki mendapatkan amanah baru sebagai kapolda Jawa Barat (Jabar).

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan semua jajaran personel siap mendukung penuh pelaksanaan tugas pimpinan baru.

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"Seluruh personel siap mendukung pelaksanaan tugas kapolda Banten yang baru," ucap Kombes Maruli, Senin (5/10).

Kombes Maruli menjelaskan dukungan penuh dari jajaran Polda Banten berkaitan dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.