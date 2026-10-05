JPNN.com

JPNN.com Banten Banten Terkini BBWSC3 Salurkan 670 Ribu Liter Air Bersih Selama Musim Kemarau

BBWSC3 Salurkan 670 Ribu Liter Air Bersih Selama Musim Kemarau

Senin, 05 Oktober 2026 – 22:25 WIB
BBWSC3 Salurkan 670 Ribu Liter Air Bersih Selama Musim Kemarau - JPNN.com Banten
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) menyalurkan ratusan ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Provinsi Banten. Foto: Humas BBWSC3

banten.jpnn.com, SERANG - Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) menyalurkan ratusan ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Provinsi Banten.

Pendistribusian air bersih tersebut dilakukan selama dua bulan terhitung sejak 23 Juli hingga 25 September 2026.

Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana mengatakan terdapat 23.521 kepala keluarga (KK) dapat merasakan manfaat dari pendistribusian air bersih selama musim kemarau.

Baca Juga:

"Pendistribusian air bersih yang sudah disalurkan setidaknya telah menjangkau 92.308 jiwa," ucap Dedi (5/10).

Dia menjelaskan daerah pendistribusian air bersih menjangkau Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang Raya, dan Kota Cilegon.

Bahkan, pendistribusian air bersih yang dilakukan BBWSC3 sampai menjangkau Kabupaten Bogor merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Baca Juga:

"Sebagaimana arahan dari bapak menteri PU berserta dirjen SDA, kami bersama instansi terkait di Provinsi Banten terus berupaya melakukan penanganan maupun mitigasi terhadap kekeringan," ungkapnya.

Selain membantu penyaluran air bersih, kata Dedi, pihaknya juga turut menangani kekeringan pada lahan pertanian.

Begini cara Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) ikut mengatasi kekeringan di Provinsi Banten.
Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Serang banten lebak pandeglang bogor musim kemarau bbwsc3 kekeringan Dedi Yudha Lesmana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU