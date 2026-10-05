BBWSC3 Salurkan 670 Ribu Liter Air Bersih Selama Musim Kemarau

banten.jpnn.com, SERANG - Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) menyalurkan ratusan ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Provinsi Banten.

Pendistribusian air bersih tersebut dilakukan selama dua bulan terhitung sejak 23 Juli hingga 25 September 2026.

Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana mengatakan terdapat 23.521 kepala keluarga (KK) dapat merasakan manfaat dari pendistribusian air bersih selama musim kemarau.

"Pendistribusian air bersih yang sudah disalurkan setidaknya telah menjangkau 92.308 jiwa," ucap Dedi (5/10).

Dia menjelaskan daerah pendistribusian air bersih menjangkau Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang Raya, dan Kota Cilegon.

Bahkan, pendistribusian air bersih yang dilakukan BBWSC3 sampai menjangkau Kabupaten Bogor merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Sebagaimana arahan dari bapak menteri PU berserta dirjen SDA, kami bersama instansi terkait di Provinsi Banten terus berupaya melakukan penanganan maupun mitigasi terhadap kekeringan," ungkapnya.

Selain membantu penyaluran air bersih, kata Dedi, pihaknya juga turut menangani kekeringan pada lahan pertanian.