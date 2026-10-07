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Polres Serang Gelar Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa Anarkistis

Rabu, 07 Oktober 2026 – 03:11 WIB
Polres Serang Gelar Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa Anarkistis - JPNN.com Banten
Polres Serang mengggelar simulasi pengamanan dalam menghadapi aksi unjuk rasa berjalan anarkistis. Foto: Humas Polres Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Ratusan personel Polres Serang menggelar simulasi pengamanan dalam skenario menghadapi aksi unjuk rasa anarkistis.

Simulasi pengamanan tersebut difokuskan di Mapolres Serang, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kragilan pada Selasa (6/10).

Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan mengatakan simulasi pengamanan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi seluruh personel terhadap tugas masing-masing saat menghadapi aksi unjuk rasa dengan eskalasi tinggi.

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"Pelaksanaan simulasi pengamanan merupakan bekal kesiapan personel dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarkistis," ucap AKBP Andri.

AKBP Andri menjelaskan personel harus mampu membaca situasi saat sedang bertugas mengamankan berlangsungnya aksi unjuk rasa.

"Jadi, dalam simulasi diperagakan lima tahapan mulai dari munculnya informasi rencana aksi, pengamanan massa di lokasi, peningkatan eskalasi, penanganan, dan situasi setalah unjuk rasa," ujarnya.

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"Masing-masing personel harus memahami tugas. Jangan sampai ketika situasi meningkat ada anggota tidak mengetahui apa yang mesti dilakukan," sambung dia.

Dia mengungkapkan setiap tahapan dalam penanganan aksi unjuk rasa semua personel diminta tetap mengedepankan tindakan sesuai dengan prosedural.

Ratusan personel Polres Serang melakukan simulasi pengamanan saat menghadapi massa unjuk rasa anarkistis.
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TAGS   Polres Serang kapolres serang anarkistis personel aksi unjuk rasa AKBP Andri Kurniawan

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