SureColor V4000, Printer UV Flatbed A1+ Epson untuk Mendukung Bisnis

banten.jpnn.com, TANGSEL - Epson, pemimpin dalam teknologi pencetakan profesional, memperkenalkan SureColor V4000, printer UV flatbed terbaru yang memperluas jajaran SureColor V-Series.

Hadir untuk menjawab kebutuhan bisnis yang makin beragam, printer ini memungkinkan pengguna menghasilkan berbagai produk custom, signage, display, hingga cetakan berkualitas foto secara lebih fleksibel.

Permintaan terhadap produk personalisasi dan signage yang unik terus berkembang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Kondisi ini mendorong semakin banyak bisnis untuk menghadirkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel dan waktu pengerjaan yang lebih singkat.

Menjawab kebutuhan tersebut, SureColor V4000 menghadirkan teknologi UV flatbed dalam desain yang ringkas. Solusi ini memungkinkan bisnis membawa lebih banyak proses produksi ke dalam perusahaan, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, sekaligus menjaga kualitas hasil cetak tetap konsisten.

Dengan menggabungkan kualitas gambar, produktivitas, dan kemudahan pengoperasian, SureColor V4000 memberikan fleksibilitas bagi bisnis untuk mengembangkan lebih banyak aplikasi cetak tanpa membutuhkan ruang produksi yang besar.

Cetak Lebih Besar, Tetap Hemat Ruang

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SureColor V4000 dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang membutuhkan kemampuan mencetak dalam format lebih besar, pada media dengan ketebalan yang beragam, serta untuk volume produksi yang lebih tinggi.

Printer ini mendukung ukuran cetak hingga A1+ dan media dengan ketebalan hingga 20 cm. Kemampuan tersebut memungkinkan pengguna mencetak berbagai produk secara langsung, mulai dari signage dan display graphics hingga media rigid seperti casing ponsel dan notebook.