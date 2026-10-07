Pengadilan Tinggi Agama Banten Terbakar, Ruangan di Lantai 2 Hangus

banten.jpnn.com, SERANG - Kebakaran melanda Gedung Pengadilan Tinggi Agama Banten beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang.

Insiden kebakaran tersebut terletak di lantai dua gedung Pengadilan Tinggi Agama Banten yang prakiraan api mulai menjalar sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (7/10).

Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten Haity Mella mengatakan suara keras sempat terdengar sebelum adanya pemberitahuan gedung terbakar.

Menurut dia, sewaktu kejadian para pegawai sedang mengikuti rapat sebelum akhirnya diminta untuk keluar dari gedung.

"Kami sedang rapat, kemudian ada suara keras, tiba-tiba disuruh keluar dikarenakan katanya ada kebakaran," ucap Haity, (7/10).

Haity menjelaskan pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran. Akan tetapi, sumber api diduga berasal dari plafon lantai dua.

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"Kalau untuk penyebabnya belum tahu, katanya sih sumber apinya dari plafon atas lantai dua," ujarnya.

Saksi kejadian Rahmat menambahkan api terus merambat ke sejumlah ruangan lantai dua gedung pengadilan.