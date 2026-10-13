Faisal Dudayef Masuk Bursa Calon Ketum PB HMI, Bawa Inovasi untuk Penguatan Kaderisasi

banten.jpnn.com, SERANG - Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang, Provinsi Banten, Faisal Dudayef masuk dalam bursa calon ketua umum PB HMI.

Faisal masuk dalam bursa tersebut menjelang Kongres XXXIII HMI yang akan diselenggarakan di Bandar Lampung pada November 2026.

Kader asli kelahiran, Kabupaten Lebak, itu memiliki segudang pengalaman organisasi mulai dari tingkat perguruan tinggi sampai menjabat ketua umum HMI Cabang Serang periode 2019 sampai 2020.

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Kemudian pernah menjabat sebagai ketua bidang pembinaan anggota Badko Jabodetabeka-Banten hingga menjadi fungsionaris PB HMI periode 2023 sampai 2025.

Selain memiliki berbagai pengalaman di organisasi, Faisal secara akademik merupakan magister Ilmu Komunikasi Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta.

Merespons dinamika tersebut, Faisal mengungkapkan Kongres XXXIII HMI harus dijadikan momentum dalam merumuskan arah organisasi agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial hingga perkembangan teknologi.

"Kongres bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi momentum untuk merumuskan arah HMI agar tetap relevan dengan perubahan zaman," ucap Faisal, Selasa (13/10).