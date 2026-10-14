Lagi Mencari Kayu Malah Menemukan Orang Tewas Tergantung di Pohon

banten.jpnn.com, SERANG - Warga Sentul Lio, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, digegerkan dengan penemuan mayat pria tergantung di pohon petai cina.

Penemuan mayat pria tanpa identitas tersebut lokasinya persis bersebelahan dengan Tol Tangerang-Merak.

Kapolsek Kragilan AKP Ilman Robiana mengatakan jasad pria yang diduga gantung diri tersebut pertama kali ditemukan warga setempat pada Selasa (13/10).

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"Jasad pertama kali ditemukan Rokib (58) yang merupakan warga setempat saat itu sedang mencari kayu bakar di sekitar lokasi tempat kejadian perkara (TKP)," ucap AKP Ilman.

Melihat jasad pria tergantung, kata AKP Ilman, saksi kemudian langsung memberitahukan kepada warga lain yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada petugas Polsek Kragilan.

"Setibanya di TKP, petugas langsung melakukan penanganan awal sebelum mengevakuasi jasad tersebut ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Banten," ujarnya.

Dia membeberkan ciri-ciri jasad tanpa identitas tersebut diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, berambut ikal, mengenakan kaos hitam, dan memakai celana jin.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang mengenali ciri-ciri korban atau merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat," tutur dia. (mcr34/jpnn)