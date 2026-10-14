Innalillahi, Warga Lebak Meningga Tertimbun Tanah Saat Gali Sumur

banten.jpnn.com, SERANG - Muhammad Deni (38), warga Malimping, Kabupaten Lebak, tewas tertimbun longsoran tanah saat sedang menggali sumur.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (11/10) sekitar pukul 07.30 WIB saat korban melakukan penggalian sumur dengan kedalaman 15 meter.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan korban tertimpa reruntuhan tanah dari dinding sumur saat sedang proses penggalian.

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"Tanah menimbun korban hingga tidak dapat menyelamatkan diri dari material reruntuhan," ucap Al Amrad, Minggu (11/10).

Al Amrad menjelaskan proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mengangkat tanah yang menimbun korban.

"Tim SAR gabungan sambil melakukan penguatan pada dinding sumur untuk mengurangi risiko runtuh susulan selama proses evakuasi," ujarnya.

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Dia mengungkapkan korban dapat diangkat dari dalam sumur setelah 13 jam lebih proses evakuasi.

"Jasad korban dapat diangkat ke permukaan sekitar pukul 22.30 WIB dengan kondisi meninggal dunia," kata dia.