Catat! Kapolda Banten Sebar Nomor Telepon Pribadi untuk Layani Pengaduan Warga

banten.jpnn.com, SERANG - Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan membuka akses nomor telepon pribadi bagi masyarakat Tanah Jawara untuk menyampaikan pengaduan.

Pengaduan yang dapat disampaikan masyarakat berkaitan dengan ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kecelakaan, tindakan kriminal hingga keadaan darurat lain.

Menurut Irjen Hendra, keterbukaan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten.

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"Melalui nomor pribadi 0811-1123-9696, saya ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait gangguan kamtibmas," ucap Irjen Hendra, Rabu (14/10).

Dia mengungkapkan masyarakat bisa menyampaikan permasalahan yang membutuhkan perhatian dari pihak kepolisian.

"Pengaduan tersebut dapat kami tindak lanjuti seusai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

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Irjen Hendra mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi secara jelas, lengkap, dan akurat untuk memudahkan proses tindak lanjut.

"Jangan ragu untuk menyampaikan informasi ataupun pengaduan, sinergi melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Polri sangat penting dalam menciptakan rasa aman," kata dia.