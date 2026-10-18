Polisi Ungkap Identitas Pria Tewas Tergantung di Pohon, Korban Ternyata...

banten.jpnn.com, SERANG - Polisi mengungkap identitas mayat pria tergantung di pohon petai cina, Kampung Sentul Lio, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

Kapolsek Kragilan AKP Ilman Robiana mengatakan identitas korban bernama Arta (29), warga Kandang Sapi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

"Identitas korban terungkap setelah personel melakukan pemeriksaan dilanjut penelusuran terkait penemuan mayat tersebut," ucap AKP Ilman, Kamis (15/10).

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AKP Ilman mengungkapkan korban sudah satu pekan tidak pulang ke rumah sebelum akhirnya ditemukan tewas tergantung di pohon.

"Menurut keterangan pihak keluarga, korban sudah sekitar satu minggu tidak pulang ke rumah," ujarnya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kata AKP Ilman, profesi sehari-hari korban sebagai pemulung berkeliling mencari barang rongsokan.

"Kami langsung menghubungi pihak keluarga untuk memberitahukan bahwa korban telah ditemukan meninggal dunia," kata dia.

Ilman menuturkan berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.