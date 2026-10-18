JPNN.com

JPNN.com Banten Banten Terkini Berantas Peredaran Narkoba, Polresta Serang Kota Patroli Indekos-THM

Berantas Peredaran Narkoba, Polresta Serang Kota Patroli Indekos-THM

Minggu, 18 Oktober 2026 – 14:19 WIB
Berantas Peredaran Narkoba, Polresta Serang Kota Patroli Indekos-THM - JPNN.com Banten
Satresnarkoba Polresta Serang Kota menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) buat memberantas peredaran narkoba. Foto: Humas Polresta Serang Kota

banten.jpnn.com, SERANG - Satresnarkoba Polresta Serang Kota melakukan pencegahan serta pemberantasan peredaran narkoba di sejumlah lokasi.

Pemberantasan tersebut dilakukan melalui patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada Jumat (16/10).

Kasatresnarkoba Polresta Serang Kota Kompol Vhalio Agafe mengatakan patroli menyasar sejumlah titik seperti tempat hiburan malam (THM), indekos, dan arena biliar.

Baca Juga:

"Pemantauan maupun pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi yang berpotensi disalahgunakan sebagai tempat transaksi narkoba," ucap Kompol Vhalio, Jumat (16/10).

Dia menjelaskan patroli pemberantasan peredaran narkoba dilaksanakan bersama personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta petugas Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Kegiatan patroli merupakan langkah preventif sekaligus penegakan hukum guna mencegah peredaran narkoba di Kota Serang," ujarnya.

Baca Juga:

Kompol Vhalio mengungkapkan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran narkoba akan terus dilakukan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pengedar maupun penyalahguna narkoba," kata dia.

Satresnarkoba Polresta Serang Kota menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk memberantas peredaran narkoba.
Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba thm polresta serang kota peredaran narkoba

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU