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Pejabat Polda Banten Dimutasi, Wakapolda hingga 2 Kapolres Berganti 

Selasa, 20 Oktober 2026 – 23:27 WIB
Pejabat Polda Banten Dimutasi, Wakapolda hingga 2 Kapolres Berganti  - JPNN.com Banten
Polda Banten melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat mulai dari wakapolda hingga kapolres. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat mulai dari wakapolda hingga kapolres.

Sertijab digelar pada Senin (19/10) di Lapangan Apel Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Mutasi sejumlah pejabat Polda Banten tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

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Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran, pembinaan karier, dan optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian.

"Para pejabat yang baru diharapkan segera menyesuaikan diri agar cepat beradaptasi untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya," ucap Irjen Hendra, Selasa (20/10).

Adapun daftar sejumlah pejabat Polda Banten yang dimutasi maupun diangkat dalam jabatan baru sebagai berikut:

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Wakapolda Banten dari Brigjen Iwan Saktiadi berganti kepada Brigjen Zain Dwi Nugroho.

Dirreskrimum Polda Banten dari AKBP Herfio Zaki berganti kepada AKBP Muhammad Fauzan Syahrir.

Sejumlah pejabat di Polda Banten berganti mulai dari wakapolda hingga dua kapolres.
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TAGS   Polda Banten kapolres wakapolda banten berganti sertijab Irjen Hendra Kurniawan

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