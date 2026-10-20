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Kronologi Kapal Feri Terbakar di Pelabuhan Merak

Rabu, 21 Oktober 2026 – 00:27 WIB
Kronologi Kapal Feri Terbakar di Pelabuhan Merak - JPNN.com Banten
Insiden kebakaran menimpa kapal motor penyeberangan (KMP) Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar, Kota Cilegon, Selasa (20/10). Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Insiden kebakaran menimpa kapal motor penyeberangan (KMP) Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar, Kota Cilegon.

Peristiwa terjadi saat kapal Feri tersebut dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Selasa (20/10).

Corporate Secratary ASDP Windy Andale mengatakan KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB menuju Merak.

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"Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas melihat adanya percikan api dari bagian belakang kapal," ucap Windy, Selasa (20/10).

"Keberadaan api tepatnya di dek atas untuk muatan kendaraan kecil," sambung dia.

Dia menjelaskan proses penanganan dilakukan tim gabungan dari unsur pelabuhan, basarnas, dan kepolisian.

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"Kami mengkonfirmasi bahwa seluruh penumpang serta awak kapal telah dievakuasi," ujarnya.

"Keselamatan penumpang serta awak kapal merupakan prioritas utama ASDP. Kami terus memastikan penanganan insiden secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan aspek keselamatan," imbuh dia.

Kapal Feri berlayar dari Bakauheni mengalami kebakaran saat hendak bersandar di Pelabuhan Merak.
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TAGS   kebakaran pelabuhan bakauheni asdp pelabuhan merak kapal feri KMP Batumandi

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