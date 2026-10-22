Pemotor Tewas Seusai Tabrak Truk Terparkir di Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Jalan Raya Serang-Tangerang, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kota Serang.

Lakalantas tersebut melibatkan pengendara motor Yamaha Mio berinisial AT (25), warga Kasemen, Kota Serang.

Akibat peristiwa tersebut, pengendara motor tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP) setelah menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan.

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Kasatlantas Polres Serang AKP Muhammad Hafizh mengatakan insiden maut tersebut terjadi pada Rabu (21/10) pagi alamatnya di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan.

"Korban mengendarai motor Yamaha Mio bernopol A 2364 BT melaju dari arah Serang menuju Tangerang," ucap AKP Hafiz.

Setibanya di TKP, kata AKP hafiz, motor yang dikendarai korban menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir di bahu jalan.

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"Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka serius pada bagian kepala," ujarnya.

Seusai insiden maut tersebut, pihaknya mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk dibawa Mapolres Serang guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.