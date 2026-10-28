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Operasi Patuh Maung 2026 Dimulai, Jenis Pelanggaran Ini Jadi Perhatian Utama

Rabu, 28 Oktober 2026 – 10:15 WIB
Operasi Patuh Maung 2026 Dimulai, Jenis Pelanggaran Ini Jadi Perhatian Utama - JPNN.com Banten
Polda Banten menggelar Operasi Patuh Maung 2026. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten resmi menggelar Operasi Patuh Maung 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dimulai sejak 26 Oktober hingga 8 November.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama seluruh polres jajaran di wilayah hukum (wilkum) Polda Banten.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Banten Kompol Muhammad Cuaib mengatakan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui Operasi Patuh Maung.

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Dia menyebut, salah satu jenis pelanggaran yang menjadi perhatian utama, yaitu pengendara melawan arus lalu lintas.

"Perilaku melwan arus berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya serta meningkatkan risiko kecelakaan," ucap Kompol Cuaib, Selasa (27/10).

Dia menekankan kepada seluruh personel yang terlibat agar aktif memberikan imbauan, melakukan teguran, dan menertibkan pengendara yang melawan arus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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"Personel yang bertugas harus mengedepankan upaya pencegahan dengan memberikan imbauan serta edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

"Apabila menemukan pengendara yang melawan arus segera melakukan teguran maupun penertiban sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas," sambung dia.

Polda Banten menggelar Operasi Patuh Maung 2026 bersama seluruh polres jajaran.
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TAGS   Polda Banten Operasi Patuh Maung lalu lintas melawan arus operasi kendaraan

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