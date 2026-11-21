banten.jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70 atau mengalami kenaikan sebesar 8,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30," ujar Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Jumat.

Penetapan kenaikan upah sebesar Rp271.947,30 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

Andra Soni menjelaskan keputusan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi Banten, tingkat inflasi, hingga pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

Selain aspek kesejahteraan buruh, Pemprov Banten juga memerhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap selaras dengan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia menegaskan bahwa daya saing investasi di Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, melainkan bertumpu pada peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis.

"Kami ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat," katanya.

Melalui kebijakan tersebut, Andra Soni berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan agar peningkatan investasi dan daya saing dunia usaha dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan tenaga kerja. (ant/jpnn)