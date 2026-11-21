banten.jpnn.com, SERANG - Pabrik milik PT Fonusa Agung Mulia yang berlokasi di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, terbakar, pada Sabtu sore.

Kobaran api mulai muncul sekitar pukul 16.30 WIB sesaat setelah aliran listrik di kawasan tersebut sempat mengalami pemadaman beberapa kali.

Ahmad Andi, warga sekitar pabrik mengatakan selain kepulan asap tebal dari area bangunan pabrik, warga juga mendapat informasi mengenai sejumlah karyawan yang diduga masih terjebak di dalam area pabrik saat api mulai membesar.

Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Dapur MBG di Tangsel

"Kejadiannya jam 16.30 WIB sebelum kebakaran awalnya sempat mati listrik beberapa kali, info nya masih ada beberapa karyawan yang terjebak," katanya, Sabtu.

Sementara itu, Operator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Jhony E Wangga, membenarkan adanya peristiwa kebakaran di kawasan industri tersebut.

Ia menyampaikan bahwa hingga Sabtu malam petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan proses pemadaman di lokasi kejadian dengan menerjunkan sedikitnya tiga unit armada pemadam.

Baca Juga: Petugas Ungkap Penyebab Kebakaran Pangkalan Gas Elpiji di Tangerang

"Sementara ini dari kabupaten satu unit ditambah dari damkar lain. Lebih lanjut kita konfirmasi lagi," ujar Jhony.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum dapat memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran maupun menghitung luas area bangunan pabrik yang terdampak kobaran api.