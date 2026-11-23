banten.jpnn.com, SERANG - Seluruh pekerja yang menjadi korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (PT FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, bakal memperoleh santunan serta jaminan perawatan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kepastian itu disampaikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

Ratu Zakiyah meninjau langsung lokasi kebakaran di Cikande, Minggu. Dia juga berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan guna mengecek status kepesertaan seluruh karyawan perusahaan tersebut.

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"Tadi saya sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan saya langsung tanyakan tadi bagaimana pegawai-pegawai yang ada di PT Fonusa ini apakah sudah terdaftar masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Ternyata mereka semua yang bekerja di sini sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya segala sesuatu yang dibutuhkan kalau misalnya mereka meninggal dalam kecelakaan kerja, itu ada santunan yang akan diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Ratu Zakiyah menambahkan pekerja yang mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan medis termasuk korban yang dilaporkan melompat dari lantai dua saat peristiwa terjadi pada Sabtu (21/11) sore juga ditanggung sepenuhnya pembiayaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain jaminan ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan dukungan fasilitas bagi keluarga korban seperti ambulans, peti jenazah, serta kebutuhan pendampingan lainnya.

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Bupati pun menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran.

"Saya hari ini melihat situasi di lapangan. Tentu secara pribadi dan Pemerintah Kabupaten Serang ingin menyampaikan turut berduka atas banyaknya korban yang ada atau terdampak kebakaran di PT Fonusa," ujarnya.