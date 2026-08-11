Tak Kuat Nahan Nafsu Bejat, Guru Ngaji Cabuli Anak 9 Tahun

banten.jpnn.com, SERANG - Unit PPA Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap guru ngaji berinisial MS atas kasus pencabulan anak di bawah umur.

Kanit PPA Satreskrim Polresta Serang Kota Ipda Febby Mufti Ali mengatakan korban pencabulan masih di bawah umur usianya sembilan tahun kerap sendirian di rumah.

"Jadi, pelaku memanfaatkan rumah korban yang kosong tanpa penjagaan dari orang dewasa atau orang tua," ucap Ipda Febby kepada JPNN Banten, Senin (10/8).

Ipda Febby menjelaskan pelaku terhitung sudah dua kali melakukan tindakan cabul kepada korban.

"Peristiwa pertama terjadi pada Minggu (2/8) sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah korban," tutur dia.

Modus yang dilakukan pelaku, kata Ipda Febby, membangunkan korban yang sedang tertidur untuk mengajak joging.

Akan tetapi, bukannya mengajak berolahraga pelaku malah mencabuli korban.

"Kejadian kedua terjadi pada Sabtu (5/8) waktunya pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB di saat orang tua korban tidak ada di rumah," ungkapnya.