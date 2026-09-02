Tingkatkan Keahlian Pencari Kerja, Kemenaker Buka Pelatihan Vokasi

banten.jpnn.com, SERANG - Kementerian Ketenegakerjaan (Kemenaker) membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 yang diikuti belasan ribu peserta.

Pembukaan tersebut dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Provinsi Banten, Selasa (1/9).

Turut hadir dalam kegiatan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenegakerjaan Yassierli, dan Gubernur Banten Andra Soni.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pelatihan vokasi diikuti 12.128 peserta yang tersebar di beberapa daerah.

"Alhamdulillah sekarang melaksanakan pembukaan Pelatihan Vokasi Batch 4 dari yang mendaftar sekitar 30 ribu orang sementara yang diterima 12.128 peserta," ucap Yassierli kepada JPNN Banten di Serang.

"Pelatihan vokasi merupakan upaya kami untuk meningkatkan kompetensi anak muda pencari kerja agar memiliki keahlian yang memadai," sambungnya.

Yassierli menjelaskan peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas penunjang hingga uang saku selama pelatihan vokasi berjalan.

"Peserta mendapatkan uang saku Rp 50.000 per hari berikut semua fasilitas," ujarnya.