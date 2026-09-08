Polisi Gagalkan Penyelundupan 150 Ribu Benih Lobster di Tol Tangerang-Merak

banten.jpnn.com, SERANG - Ditreskrimsus Polda Banten menggagalkan penyelundupan ratusan ribu ekor benih bening lobster (BBL) di Tol Tangerang-Merak.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat (4/9) sekitar pukul 14.30 WIB di Tol Tangerang-Merak tepatnya Kilometer (Km) 71, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana mengatakan ada 150 ribu ekor benih lobster diangkut menggunakan truk bernopol BE 8739 NBB yang dikendarai sopir berinisial FIR.

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"Berdasarkan pemeriksaan ditemukan 30 boks gabus termuat dalam truk berisi benih bening lobster dengan jumlah keseluruhan 150 ribu ekor," ucap Yudhis, Selasa (8/9).

Kombes Yudhis menjelaskan benih lobster yang diamankan terdiri dari 10 ribu ekor jenis mutiara serta 140 ribu berjenis pasir.

"Jadi, ratusan ribu ekor benih lobster tersebut dimuat dari Jayanti, Kabupaten Tangerang akan dibawa menuju Palembang, Sumatra Selatan," ujarnya.

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Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dhoni Erwanto menambahkan terdapat 60 ekor dari masing-masing jenis disisihkan untuk kepentingan proses penyidikan.

"Sebagian besar dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya sebanyak 149.888 ekor yang terdiri dari benih lobster jenis mutiara serta pasir," kata AKBP Dhoni.