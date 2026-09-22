Polda Banten Tindaklanjuti Info Penyalahgunaan BBM di Empat Lokasi

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten menindaklanjuti informasi terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Serang.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan terdapat empat lokasi yang diinformasikan diduga sebagai tempat penyalahgunaan BBM.

"Berdasarkan surat perintah penyelidikan, petugas langsung melakukan pengecekan dari Minggu (20/9) sampai Senin (21/9) dini hari," ucap Kombes Maruli.

Maruli menjelaskan tiga dari empat lokasi yang diduga sebagai tempat kegiatan penyalahgunaan BBM berada di Kecamatan Cipocok Jaya.

"Sementara satu lokasi lainnya berada di Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang," ujarnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pengecekan tidak ditemukan adanya aktivitas penyalahgunaan atau penimbunan BBM di empat lokasi yang dimaksud.

"Petugas hanya menemukan di satu lokasi terdapat tumpukan drum kosong. Selain itu, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kegiatan penyalahgunaan BBM," kata dia.

Kendati demikian, dia mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian bila mengetahui adanya perbuatan pelanggaran hukum di lingkungan masing-masing.