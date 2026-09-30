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Polisi Serahkan Dua Tersangka Penyelundupan 150 Ribu Benih Lobster kepada Jaksa

Rabu, 30 September 2026 – 05:56 WIB
Polisi Serahkan Dua Tersangka Penyelundupan 150 Ribu Benih Lobster kepada Jaksa - JPNN.com Banten
Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan tahap dua atau pelimpahan perkara dugaan tindak pidana penyelundupan 150 ribu ekor benih bening lobster (BBL) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan tahap dua atau pelimpahan perkara dugaan tindak pidana penyelundupan 150 ribu ekor benih bening lobster (BBL) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang.

Kasus penyelundupan benih lobster tersebut terungkap pada Jumat (4/9) sekitar pukul 14.30 WIB di Tol Tangerang-Merak, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Dian Setyawan mengatakan ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan benih lobster.

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"Awal pengungkapan, kami mengamankan satu tersangka berinisial FIR, setalah dilakukan pengembangan turut diamankan AZ yang berperan aktif dalam proses pengiriman benih lobster," ucap Kombes Dian, Selasa (29/9).

Kombes Dian menjelaskan tahap dua merupakan proses pelimpahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan dengan menyerahkan dua tersangka berserta barang bukti.

"Jadi, tahap dua merupakan penyerahan kedua tersangka FIR serta AZ berserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang untuk proses hukum lebih lanjut," kata dia.

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Sebelumnya diberitakan Ditreskrimsus Polda Banten menggagalkan penyelundupan ratusan ribu ekor benih bening lobster (BBL) di Tol Tangerang-Merak.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat (4/9) sekitar pukul 14.30 WIB di Tol Tangerang-Merak tepatnya Kilometer (Km) 71, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan tahap dua atau pelimpahan perkara kasus penyelundupan benih lobster kepada Jaksa.
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TAGS   tol tangerang-merak kejaksaan negeri kejari serang benih bening lobster Ditreskrimsus Polda Banten penyelundupan benih lobster Polda Banten

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