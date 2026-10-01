JPNN.com

JPNN.com Banten Kriminal BPOM Bongkar Gudang Obat-Kosmetik Ilegal di Tangerang, Nilainya Puluhan Miliar

BPOM Bongkar Gudang Obat-Kosmetik Ilegal di Tangerang, Nilainya Puluhan Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 – 01:55 WIB
BPOM Bongkar Gudang Obat-Kosmetik Ilegal di Tangerang, Nilainya Puluhan Miliar - JPNN.com Banten
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memegang produk temuan yang diduga ilegal di Tangerang. Foto: Humas BPOM

banten.jpnn.com, SERANG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membongkar gudang penyimpanan produk-produk ilegal bernilai puluhan miliar rupiah.

Lokasi tempat penyimpanan berbagai produk ilegal tersebut beralamat di Kompleks Pergudangan Laksana Business Park, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan gudang diduga digunakan untuk menyimpan produk-produk ilegal seperti obat, suplemen, dan kosmetik.

Baca Juga:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPOM menemukan 287 item di gudang tersebut dengan estimasi nilai keekonomian mencapai Rp 25 miliar," ucap Taruna di Tangerang, Rabu (30/9).

Dia mengungkapkan pengungkapan di Tangerang merupakan wujud nyata dari pengawasan secara terpadu terhadap peredaran produk obat maupun makanan.

"BPOM melakukan pengawasan berbasis risiko dari hulu hingga hilir, dimulai semenjak pemasukan, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan kepada masyarakat," ungkap dia.

Baca Juga:

"Jadi, infomasi dari patroli siber kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan untuk memastikan sumber penyimpanan maupun distribusi produk yang diduga ilegal," sambungnya.

Taruna menjelaskan produk-produk yang ditemukan diduga masuk ke Indonesia melalui jasa pengiriman umum dengan jalur tidak sesuai ketentuan.

BPOM membongkar gudang penyimpanan produk-produk ilegal di Tangerang dengan nilai temuan mencapai puluhan miliar.
Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tangerang obat kosmetik bpom produk ilegal Taruna Ikrar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU