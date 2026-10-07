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2 Kernet Bus di Serang Ditangkap Polisi Gegara Tusuk Penumpang

Kamis, 08 Oktober 2026 – 01:52 WIB
2 Kernet Bus di Serang Ditangkap Polisi Gegara Tusuk Penumpang - JPNN.com Banten
Sat PJR Ditlantas Polda Banten mengamankan dua kernet Bus Asli Prima berinisial AS (28) dan IS (29) atas kasus dugaan penusukan terhadap penumpang. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten mengamankan dua kernet Bus Asli Prima berinisial AS (28) dan IS (29) atas kasus penusukan terhadap penumpang.

Peristiwa penusukan tersebut terjadi di Jalan Akses Tol Serang Timur, Panancangan pada Selasa (6/10) sekitar pukul 17.30 WIB.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan insiden penusukan berikut pengeroyokan tersebut bermula dari percekcokan antara istri korban dengan kernet Bus Asli Prima.

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"Cekcok tersebut diduga dipicu adanya permintaan agar korban bersama istrinya segera naik ke dalam bus," ucap Kombes Maruli, Rabu (7/10).

"Perselisihan selanjutnya berkembang hingga terjadi pengeroyokan serta penusukan terhadap seorang calon penumpang yang dilakukan oknum kernet bus," sambung dia.

Seusai insiden penusukan, kata Kombes Maruli, korban mengalami luka di bagian tubuhnya, sementara Bus Asli Prima yang dimaksud langsung menuju gerbang Tol Serang Timur.

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Melihat Sat PJR Ditlantas Polda Banten sedang patroli, korban kemudian meminta bantuan kepada anggota yang sedang bertugas tersebut untuk mengejar kernet Bus Asli Prima.

"Bus yang dimaksud dapat dihentikan di depan gerbang Tol Serang Timur, kemudian petugas langsung meringkus dua pelaku yang diduga terlibat dalam penusukan tersebut," ujarnya.

Kasus penusukan penumpang bus di Serang bermula dari percekcokan antara kernet dengan istri korban.
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TAGS   penusukan tol serang timur Kombes Maruli Ahiles Hutapea Asli Prima PJR Ditlantas Polda Banten Kernet Polda Banten

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