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JPNN.com Banten Kriminal Polres Serang Tangkap Pengedar Sabu-Sabu Setelah Buron 3 Tahun

Polres Serang Tangkap Pengedar Sabu-Sabu Setelah Buron 3 Tahun

Jumat, 09 Oktober 2026 – 06:03 WIB
Polres Serang Tangkap Pengedar Sabu-Sabu Setelah Buron 3 Tahun - JPNN.com Banten
Kasatresnarkoba Polres Serang AKP Bondan Rahadiansyah. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Satresnarkoba Polres Serang menangkap buronan berinisial BA (33) atas kasus pengedaran narkoba jenis sabu-sabu.

Pelaku ditangkap di pinggir Jalan Desa Bolang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang pada Kamis (1/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kasatresnarkoba Polres Serang AKP Bondan Rahadiansyah mengatakan pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi sabu-sabu dengan calon pembeli.

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"Tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama tiga tahun, ditangkap saat sedang menunggu calon konsumen," ucap AKP Bondan, Kamis (8/10).

Dia menjelaskan selain menangkap tersangka pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa 93 gram sabu-sabu berserta uang tunai Rp 5.710.000 yang diduga hasil penjualan.

"Barang bukti sabu-sabu disimpan tersangka dalam bentuk satu paket besar serta empat plastik kecil," ujarnya.

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AKP Bondan mengungkapkan tersangka sempat mencoba melarikan diri saat akan diamankan.

"Akan tetapi, upaya tersangka dapat digagalkan dikarenakan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) telah dikepung petugas," kata dia.

Satresnarkoba Polres Serang menangkap pengedar sabu-sabu setelah tiga tahun buron.
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TAGS   Sabu-Sabu pengedar narkoba Buron satresnarkoba Polres Serang AKP Bondan Rahadiansyah Polres Serang

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