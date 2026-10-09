Polres Serang Tangkap Pengedar Sabu-Sabu Setelah Buron 3 Tahun

banten.jpnn.com, SERANG - Satresnarkoba Polres Serang menangkap buronan berinisial BA (33) atas kasus pengedaran narkoba jenis sabu-sabu.

Pelaku ditangkap di pinggir Jalan Desa Bolang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang pada Kamis (1/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kasatresnarkoba Polres Serang AKP Bondan Rahadiansyah mengatakan pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi sabu-sabu dengan calon pembeli.

Baca Juga: Pelaku Curanmor Pesta Narkoba Seusai Mencuri Motor Dinas Polisi

"Tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama tiga tahun, ditangkap saat sedang menunggu calon konsumen," ucap AKP Bondan, Kamis (8/10).

Dia menjelaskan selain menangkap tersangka pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa 93 gram sabu-sabu berserta uang tunai Rp 5.710.000 yang diduga hasil penjualan.

"Barang bukti sabu-sabu disimpan tersangka dalam bentuk satu paket besar serta empat plastik kecil," ujarnya.

AKP Bondan mengungkapkan tersangka sempat mencoba melarikan diri saat akan diamankan.

"Akan tetapi, upaya tersangka dapat digagalkan dikarenakan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) telah dikepung petugas," kata dia.