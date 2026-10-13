IRT di Serang Jadi Calo Tenaga Kerja, 10 Korban Kehilangan Ratusan Juta

banten.jpnn.com, SERANG - Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial AS (37) ditangkap Satreskrim Polres Serang atas kasus penipuan terhadap calon tenaga kerja.

Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan mengatakan pelaku menjanjikan kepada para korban bisa menyediakan pekerjaan di PT Lotte Chemical, Kota Cilegon.

"Para korban akhirnya tertarik setelah tersangka menjanjikan pekerjaan sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut," ucap AKBP Andri, Senin (13/10).

Guna makin meyakinkan para pencari kerja, kata AKBP Andri, tersangka mengaku berprofesi sebagai pengacara yang memiliki kedekatan dengan pihak PT Lotte Chemical.

"Cara tersebut membuat para pekerja percaya hingga bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka yang disebut sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

Dia mengungkapkan besaran uang yang diserahkan kepada tersangka bervariasi mulai dari Rp 13 juta sampai Rp 33 juta.

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"Jumlah korban yang sementara terdata ada sepuluh orang dengan total kerugiannya mencapai Rp 223 juta," ungkap dia.

Kasatreskrim Polres Serang AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi menambahkan atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 492 juncto Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.