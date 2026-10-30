Sita Sabu-Sabu 8,8 Kg, Polresta Serang Kota Kejar Bandar Internasional Asal Malaysia

banten.jpnn.com, SERANG - Satresnarkoba Polresta Serang Kota membongkar jaringan narkoba internasional dengan total barang bukti yang disita 8,8 kilogram sabu-sabu.

Pengungkapan berawal dari tertangkapnya pria berinisial RH berserta barang bukti 3,23 gram sabu-sabu di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kabupaten Serang pada Rabu, 4 Maret 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku mendapatkan sabu-sabu dari pria berinisial MA (29) yang saat itu masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolresta Serang Kota Kombes Yudha Satria mengatakan pengembangan kasus terus dilakukan sampai MA ditangkap pada Kamis (22/10) di sebuah apartemen di Jakarta Selatan.

"Petugas menemukan sabu-sabu seberat 2,06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka hendak mengambil sabu-sabu di daerah Sukabumi, Jawa Barat," ucap Kombes Yudha.

Setelah menangkap tersangka kedua di Jakarta Selatan, kata Kombes Yudha, personel bergerak ke Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pengembangan.

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Pengembangan di Sukabumi, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) bersama HF (31) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang beralamat di Jalan Raya Cibolang pada Sabtu, (24/10).

"Petugas menemukan 3,18 kilogram sabu-sabu dari tersangka YS yang disimpan dalam tas hijau," ujarnya.