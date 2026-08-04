banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten membongkar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan PT Dinasty Insan Mandiri (DIM).

Dalam kasus ini polisi menyelamatkan 17 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak diberangkatkan ke Arab Saudi sekaligus meringkus tujuh tersangka.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi yang diterima Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum pada Jumat (14/11) pukul 08.00 WIB mengenai adanya perekrutan warga untuk diberangkatkan menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi tanpa prosedur resmi.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di Terminal Pakupatan, Kota Serang, sekitar pukul 10.00 WIB dan mendapati calon pekerja migran berada di dalam bus bersama seorang perekrut berinisial IN yang tidak dapat menunjukkan surat tugas resmi," katanya dalam konferensi pers di Kota Serang, Selasa.

Dari hasil pemeriksaan terhadap IN dan korban yang berasal dari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, petugas kemudian melakukan pengembangan menuju tempat penampungan milik PT DIM di wilayah Bogor, Jawa Barat, pada pukul 13.00 WIB.

Di lokasi tersebut, polisi menyelamatkan 16 calon pekerja migran lainnya yang terdiri atas 12 warga Jawa Barat, dua warga Banten, satu warga Kalimantan, dan satu warga Sumatera Selatan.

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"Tim kemudian berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten untuk memastikan status para calon pekerja migran tersebut. Hasilnya, mereka tidak terdaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia pada instansi ketenagakerjaan," ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tujuh tersangka dengan peran berbeda, yakni IN (37) sebagai perekrut, YN (49) sebagai petugas wawancara, DA (38) selaku humas perusahaan yang mengatur izin keluar masuk penampungan.