6 Kader Golkar Berebut Kursi Ketua DPRD Kota Tangerang, Zamaludin Diperhitungkan

banten.jpnn.com, TANGERANG - Sebanyak enam kader Partai Golkar mengikuti seleksi calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengantikan posisi almarhum Rusdi Alam.

Proses pendaftaran calon pengganti ketua DPRD Kota Tangerang dibuka dari 11 Agustus 2026 sampai 13 Agustus 2026. Sekarang telah memasuki tahapan verifikasi tim seleksi.

Para kader Partai Golkar yang sudah mendaftarkan diri antara lain, Zamaludin, Supiana, Samsuri, Kosasih, Saiful Milah, dan Mustofa Kamaludin.

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Sosok kandidat yang menjadi perhatian publik ialah Zamaludin merupakan anggota DPRD Kota Tangerang dua periode.

Pengamat Politik Imron Hamami mengatakan sosok Zamaludin merupakan figur yang cukup layak diperhitungkan dalam proses seleksi calon pengganti ketua DPRD Kota Tangerang.

Menurut dia, modal utama sudah dimiliki Zamaludin seperti kemahiran di organisasi, senioritas, dan pengalaman legislatif menjadi nilai tambah dalam proses seleksi.

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"Kalau melihat dari sisi senioritas, pengalaman, dan posisi di internal partai sosok Zamaludin perlu dipertimbangkan," ucap Imron, Jumat (14/8).

Dia menjelaskan jabatan ketua DPRD membutuhkan figur yang memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak.