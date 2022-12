Film dan Harga Tiket Bioskop Hari Ini, Ada Avatar

banten.jpnn.com, SERANG - Mengisi hari libur bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan menonton film di bioskop.

Berikut ini jam tayang dan harga tiket bioskop pada Minggu (18/12) di Cinema XXI yang tersebar di Kota Cilegon dan Tangerang Raya:

1. Aeon Mall BSD City XXI

Terletak di Aeon Mall BSD City Lantai 3 yang beralamat di Jalan Raya BSD Utama Boulevard Barat, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Jadwal film pertama, yang akan diputar Avatar: The Way Of Water pilihan tayang pukul 11.30 WIB, 12.00 WIB, 12.15 WIB, 12.30 WIB, 13.30 WIB, 13.15 WIB, 15.10 WIB, 15.40 WIB, 15.55 WIB, 16.10 WIB, 16.40 WIB, 16.55 WIB, 18.50 WIB, 19.20 WIB, 19.35 WIB, 19.50 WIB, 20.20 WIB, dan 20.35 dengan harga tiket Rp 65 ribu.

"Kemudian film selanjutnya Avatar: The Way Of Water tayang 13.30 WIB, 17.10 WIB, dan 20.50 WIB dengan harga tiket Rp 65 ribu," tulis Cinema XXI yang dilihat JPNN Banten.

Berikutnya film Keramat 2: Caruban Larang pilihan tayang pukul 13.15 WIB, 15.20 WIB, 17.25 WIB, dan 19.30 WIB dengan harga tiket Rp 65 ribu.

2. Alam Sutera XXI