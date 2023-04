Anyer Diserbu Wisatawan, Polisi Tutup Akses Jalan

banten.jpnn.com, CILEGON - Pantai Anyer diserbu wisatawan pada libur Lebaran. Polisi terpaksa menutup akses jalan menuju kawasan wisata tersebut.

Polres Cilegon mengimbau wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan Pantai Anyer agar menggunakan jalur alternatif.

"Kami menyarankan wisatawan untuk mencari alternatif atau tempat wisata lainnya," kata Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro, Senin.

Baca Juga: Akibat Cuaca Ekstrem 7 Tiang Listrik di Jalur Wisata Pantai Anyer Roboh Menutup Jalan



Dia mengatakan saat ini jalur wisata Anyer padat kendaraan dan sulit bergerak sehingga pengunjung diminta menggunakan jalur alternatif.

Karena itu, pihaknya mengimbau bagi masyarakat yang ingin melakukan wisata di Anyer, petugas putarkan balik dan disarankan untuk menggunakan alternatif jalur atau tempat wisata lainnya.

"Ada beberapa kendaraan yang bisa masuk ke kawasan wisata Pantai Anyer Cinangka, di antaranya adalah orang yang kerja di industri, kemudian orang yang memiliki KTP sekitar Ciwandan, Anyer dan Cinangka serta wisatawan yang sudah booking hotel di wilayah Anyer Cinangka," kata Eko.

Eko mengungkapkan kegiatan ini diberlakukan sampai menunggu situasi pantai sudah kosong atau tinggal setengah, maka akan diperbolehkan masuk atau buka kembali ke jalur wisata pantai Anyer Cinangka.

"Untuk one way tadi kami lakukan guna memasukkan kendaraan yang akan berwisata karena belum padatnya wisata Pantai Anyer Cinangka sehingga kami berlakukan one way. Tetapi, saat ini dikarenakan wisata Pantai Anyer sudah penuh jadi kami berlakukan pemutarbalikan kendaraan yang akan menuju jalur wisata pantai Anyer Cinangka tepatnya di simpang JLS ciwandan," ujarnya.