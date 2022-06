Harga Cabai Naik, Ayam Potong juga Ikut-ikutan

banten.jpnn.com, SERANG - Harga ayam potong di Pasar Rau, Kota Serang mengalami kenaikan secara signifikan.

Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Rau Andi mengatakan kenaikan harga sudah sejak satu pekan lalu.

Jika sebelumnya per kilogram Rp 32 ribu per kilogram, sekarang mencapai Rp 40 ribu per kilogram.

"Sudah satu minggu ini harga ayam potong naik kisaran harganya Rp 7 ribu per kilogram," ucapnya kepada JPNN.com, Rabu (15/6).

Dia mengaku sebelum terjadi kenaikan harga bisa menjual tiga kuintal per hari sekarang hanya 1,5 kuintal. Pelanggan juga banyak yang mengurangi pembelian.

"Kenaikan harga berimbas pada penjualan, biasanya satu pelanggan membeli 30 kilogram, pas adanya kenaikan hanya 15 kg, turun setengahnya," kata Andi.

Akibatnya berdampak juga pada pendapatan atau omzet per harinya.

"Sebenarnya modal kembali juga sudah bersyukur, seringnya rugi," ujar dia.