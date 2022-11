Rayakan Tahun Baru di Le Dian Hotel and Cottages, Paket Murah Cuma Rp 250 Ribu

banten.jpnn.com, SUMURPECUNG - Sudah di penghujung 2022, berarti Tahun Baru 2023 sebentar lagi.

Momen pergantian tahun bisa disambut dengan acara meriah serta berkesan.

Buat kalian yang masih bingung di momen pergantian tahun nanti, Le Dian Hotel and Cottages mungkin solusinya.

Le Dian Hotel and Cottages menyediakan program Happy New Year 2023 dengan tema 'Back To The 90's.

Le Dian Hotel and Cottages berlokasi di Jalan Raya Sudirman, Sumurpecung, Kota Serang.

Marketing Communication Le Dian Hotel Age mengatakan harga paket program perayaan Tahun Baru dimulai dari Rp 255 ribu per orang.

"Dengan harga Rp 255 ribu, peserta akan mendapat fasilitas gala dinner, live band, parade, visual light projection, pesta kembang api, dan lain-lain," ucap Age kepada JPNN Banten, Sabtu (19/11).

Dia menjelaskan paket tersebut belum termasuk dengan harga sewa kamar.